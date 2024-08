Emma Meesseman se sait ciblée, mais a entièrement confiance en ses coéquipières

"C'est une bonne équipe avec 12 joueuses du top niveau, avec de l'expérience et de la jeunesse", a détaillé Emma Meesseman, 31 ans, en faisant le portrait de son prochain adversaire. "Elles ont de la taille et du physique, mais nous avons démontré que l'on méritait d'être là et on va se battre. Nous avions jusque-là plutôt le sentiment de jouer 'à domicile' devant notre public. Demain (vendredi), ce sera l'inverse. Ce sera un match intéressant et j'espère prendre beaucoup de plaisir."

L'autre demi-finale opposera les États-Unis, à la conquête d'un 8e titre olympique de suite, à l'Australie.

Le match pour le bronze aura lieu dimanche à 11h30 et la finale à 15h30, à l'Arena de Bercy qui peut accueillir un peu plus de 12.000 spectateurs. Le stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq avait été aménagé pour recevoir plus de 27.000 personnes pour la phase de poules.