EuroCoupe féminine - Lisowa et Ben Abdelkader gagnent, Delaere et Geldof s'inclinent en 1/8e de finale aller

Antonia Delaere et son club de Venise vont devoir remonter un handicap de 15 points mercredi prochain en huitièmes de finale retour de l'EuroCoupe féminine de basket. À l'image de la Belgian Cat qui n'a réussi que 2 de ses 9 tirs (5 points) en 30 minutes de jeu, les Italiennes ont été dominées par le club israélien d'Elitzur Holon 83-68.

Maxuella Lisowa-Mbaka a connu un sort différent puisqu'avec son club israélien d'Elitzur Ramla, elle a battu les Polonaises de Gorzow 85-63. Lisowa-Mbaka n'a joué que dix minutes au cours desquelles elle n'a inscrit que 2 points et commis 4 fautes. Match retour en Pologne mercredi prochain. Serena-Lynn Geldof et l'équipe espagnole de Saragosse ont conservé leurs chances en ne s'inclinant que de trois points 69-66 chez les Polonaises de Lublin. L'Ostendaise, qui était titulaire, a marqué 7 points (3/5 aux tirs et 1/1 au lancer franc) en un peu plus de 14 minutes de jeu. Les Aragonaises devront renverser la situation mercredi prochain dans leur salle. Villeneuve d'Ascq a réussi la bonne opération en s'imposant sur le parquet des Hongroises de PEAC Pecs 66-74. Hind Ben Abdelkader, qui était titulaire, a donné 6 assists qui ont compensé sa maladresse aux tirs (1/9, 2 points), pour l'équipe coachée par Rachid Meziane, le T1 des Belgian Cats.