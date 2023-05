Euroligue de basket: Monaco sombre à Tel-Aviv, le suspense continue

Joker grillé: Monaco a sombré jeudi sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (104-69) et jouera sa qualification pour le Final Four de l'Euroligue de basket mercredi prochain sur le Rocher dans un cinquième et ultime match de sa série des quarts de finale face au club israélien.

"Peut-être qu'on s'est vu trop vite au Final Four", a lâché le capitaine Yakuba Ouattara. "On n'a pas su lutter contre leur agressivité et c'est l'équipe en voulant le plus qui l'a emporté ce soir."