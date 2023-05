Fenerbahce bat l'Olympiacos et force une 5e manche, décisive, en quarts de finale

Fenerbahce s'est imposé face à l'Olympiacos pour forcer une 5e et dernière manche en quarts de finale de l'Euroligue de basket (messieurs) vendredi à Istanbul.

Fenerbahce s'est imposé 73 à 69 et égalise à deux victoires partout. La manche décisive aura lieu au Pirée mardi.

Pour Fenerbahce, Dyshawn Pierre a inscrit 17 points pour 16 à Tyler Dorsey et 12 à Nigel Hayes-Davis. Côté grec, Shaquielle McKissic a terminé avec 20 unités au compteur et Moustapha Fall avec 12 points et 7 rebonds.