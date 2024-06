Hand/C1 féminine: Mayonnade, "Midas" de Mios à Metz

Dès sa première saison, il conduit le club girondin à la troisième place du championnat, le meilleur résultat de son histoire, puis à un titre en Coupe de France (2009) et deux européens, la C4 en 2011 et 2015.

Quelques mois plus tard, la jeune Union Mios-Biganos Bègles dépose le bilan et le Girondin monte naturellement d'un étage et vers le nord-est, direction Metz dont il perpétue le glorieux héritage, ne laissant que des miettes à la concurrence (sept championnats et cinq Coupes de France depuis 2016).

Il transforme également l'essai avec la sélection féminine néerlandaise, qu'il mène à un inattendu titre de championne du monde en 2019 avant de la quitter après les JO en 2021 (5e place).