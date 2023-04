Hannes Van Duysen se qualifie pour la demi-finale du bloc à Hachioji

Van Duysen a réussi la 6e performance dans le groupe B, avec 3 tops et 5 zones, en 9 et 15 tentatives. Simon Lorenzi, 33e, et Nicolas Collin, 35e, ont quant à eux été éliminés. Le Coréen Dohyun Lee a été le meilleur des qualifications, avec 5 zones et 5 tops en 10 et 10 tentatives.

Chez les dames, Chloé Caulier n'est pas parvenue à passer les qualifications, qu'elle a terminées à une 29e place partagée. Dans le groupe B, elle a réussi 3 tops et 5 zones, en 5 et 10 tentatives. Parmi 74 participantes, la meilleure performance a été réussie par la Japonaise Anon Matsufuji, qui a fait le score parfait avec 5 tops et 5 zones sans manquer une seule tentative.