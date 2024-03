Jean de Wouters meilleur Belge au NewGiza Pyramids Challenge

De Wouters, 22 ans, partage la 10e place avec deux autres golfeurs et a totalisé 211 coups, cinq sous le par, lors du tournoi. C'est cinq de plus que le vainqueur néerlandais Aydan Verdonk. Le Français Marius Cara termine deuxième (205 coups) et le Slovaque Tadeas Tetak complète le podium (206 coups).

Comme De Wouters, James Meyer de Beco a réalisé une bonne dernière journée à Gizeh (69 coups), inscrivant cinq birdies et deux bogeys sur sa carte et passant de la 27e à la 14e place, qu'il partage avec Kristof Ulenaers. Ce dernier a bouclé le dernier tour en 71 coups. Yente Van Doren a terminé à la 26e place, avec un dernier tour en 71 coups également.