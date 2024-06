Jean-Michel Saive heureux de voir deux pongistes belges retrouver les JO

Martin Allegro et Cedric Nuytinck ont décroché in extremis leur qualification pour Paris. "C'est super. Après un long chemin et un long combat jusqu'au dernier moment pour les deux. Et surtout pour Cedric qui était hors quota avant le dernier tournoi. Il a dû passer les qualifications et aller au 2e tour pour finalement être le dernier dans des qualifiés".

C'est la première fois depuis Londres 2012, avec Jean-Michel Saive, que le tennis de table belge sera présent aux JO. Et c'est la première fois depuis Sydney 2000 avec Jean-Michel et son frère Philippe Saive, que la Belgique aura deux pongistes. "Au moins, voilà, ça s'est fait, on ne me posera plus la question de savoir où en est le tennis de table belge et qu'est-ce qui s'y passe", a plaisanté Jean-Michel Saive qui aura disputé les JO à sept reprises.