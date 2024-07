Jolien Vermeylen regrette sa chute malheureuse: "J'aurais pu aller chercher le top 10"

Jolien Vermeylen est apparue meurtrie en zone mixte à l'issue du triathlon individuel olympique, mercredi. À la fin d'une course qu'elle a terminée à la 24e place, Vermeylen a dû panser les blessures subies à cause d'une chute pendant la course cycliste. Ce carambolage a aussi mis un terme a ses ambitions de top 10.

Sortie 11e des eaux de la Seine, l'athlète de 27 ans est allée de l'avant en montant sur son vélo. Les routes détrempées du parcours ne lui ont cependant pas souri, et elle a fait partie des nombreuses athlètes ayant goûté au bitume dans une glissade. La course poursuite s'est achevée sur le Pont Alexandre III, avec un peu moins de cinq minutes de retard sur la gagnante française Cassandre Beaugrand.

"C'est dommage, car j'étais dans le groupe de tête aux Jeux. J'étais tellement fière de moi", a confié Vermeylen à l'issue de la course. "Quand c'est arrivé, je me suis dit 'Fuck!'. Ma chaîne avait sauté, les freins frottaient. L'adrénaline est ensuite progressivement retombée, et j'ai commencé à avoir peur dans les virages donc je suis restée à l'arrière. Cela m'a coûté beaucoup d'énergie, et ma course à pied n'était pas tout à fait à la hauteur, même si je me suis bien débrouillée."