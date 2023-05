Jorre Verstraeten : "Mon principal rival sera moi-même"

Jorre Verstraeten (IJF 7) va aborder en confiance les Mondiaux à Doha où il sera l'un des premiers à entrer en lice dimanche en -60kg. Le Louvaniste, 25 ans, reste sur une médaille de bronze décrochée au Grand Chelem d'Antalya, fin mars, et s'est bien préparé lors des stages en Turquie et aux Pays-Bas.

"Je me sens bien", a confié Verstraeten. "Je suis bien préparé. L'accent a surtout été mis sur le volume en Turquie. Le stage aux Pays-Bas a servi essentiellement de peaufinage. J'ai notamment travaillé des situations spécifiques de droitier contre gaucher, les prises au niveau des manches, et tâché de trouver de nouveaux angles d'attaque. Je sais que je suis costaud physiquement, que je peux imposer un rythme et le tenir, ce qui constitue un avantage. Plus le combat dure, mieux c'est. Je suis également très bon au sol. Mais la vitesse et l'explosivité sont aussi très importantes".

Il s'agira de la cinquième participation de Verstraeten à un championnat du monde, où son meilleur résultat est un huitième de finale, à Budapest et à Tashkent, ces deux dernières années. Il espère mieux au Qatar.