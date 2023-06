Julie Allemand: "ce match a montré que nous ne sommes nulle part"

"Je préfère un match comme ça plutôt qu'un match où on est encore dans la facilité puis de se prendre une claque en quarts", a confié la meneuse liégeoise, encore auteure de 11 assists. "On sait comme ça qu'il y a du chemin à faire. Ce genre de match montre que l'on est nulle part et qu'il y a encore beaucoup de boulot. Un quart de finale, c'est le match le plus difficile d'un tournoi je trouve."

Mise au défi par la défense italienne, la Belgique est restée patiente. "On savait que cela allait être un match difficile et compliqué dès le début", a ajouté Julie Allemand. "Elles accrochaient beaucoup et il a fallu trouver des solutions. Ce qui est bien, c'est que nous sommes restées bien concentrées dans le match jusqu'à la fin. C'est ça qui nous fait gagner. On est resté sereines et à un moment donné, on s'est dit qu'on allait finir par passer devant. Mais cela s'est joué sur des détails. Il a fallu être patientes et se reposer sur notre défense. On a commis des erreurs qui se sont payées cash. À corriger et à nous de profiter de nos trois jours pour être fraîches pour le quart de finale (jeudi à Ljubljana en Slovénie)".