Julie Vanloo et Washington étrillent Chicago et restent en course pour les playoffs

Julie Vanloo et Washington se sont largement imposés 89-58 contre Chicago mercredi pour rester dans la course pour une qualification pour les playoffs de la WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin.

Vanloo a passé 14 minutes sur le parquet, le temps de compiler 9 points et 4 assists. Le double-double d'Aaliyah Edwards (15 points et 10 rebonds) et le match plein de Brittney Sykes (14 points, 8 rebonds, 7 assists) ont permis aux Mystics de prendre le dessus sur le Sky, privé de sa jeune star Angel Reese.

Washington occupe toujours la 10e place du classement de la WNBA avec un bilan de 12 victoires et 24 défaites mais met la pression sur Chicago (13 v.-23 d.), 8e et virtuellement dernier qualifié pour les playoffs. Le club de la capitale a encore quatre matches de saison régulière à disputer dont les deux prochains contre Atlanta, 9e avec le même bilan que Washington.