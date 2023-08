Koen Sleeckx fait le bilan : "Le Matthias Casse vu à Budapest est très difficile à battre"

Une médaille d'or, des blessés et un coach qui part. Tel est le bilan des Belges au Masters de judo, qui s'est achevé dimanche soir à Budapest. Matthias Casse a brillamment renoué avec la victoire en -81 kg, mais ce fut la soupe à la grimace pour Gabriella Willems, gravement touchée au genou, Abul Malik Umayev et Toma Nikiforov qui a vu, en outre, s'en aller son coach Damiano Martinuzzi.

"Matthias a livré le tournoi parfait", a confié à Belga Koen Sleeckx, le directeur technique de Judo Vlaanderen, au terme de la compétition. "Il a scoré facilement et n'a pas commis la moindre erreur au niveau tactique. Le Matthias que nous avons vu à Budapest est très difficile à battre. La finale tant attendue contre Tato Grigalashvili (qui l'a battu en finale des Championnats du monde, ndlr) n'a pas eu lieu, mais c'est surtout dommage pour le Géorgien. Matthias était en tout cas prêt."

"Toma a connu une entrée en matière difficile, mais son deuxième combat contre le Serbe (Kukolj, ndlr) était bon", a poursuivi le Campinois. "Ensuite, il se blesse contre le Géorgien et n'a pas pu participer au repêchage. On espère que ce n'est pas grave, car il était nettement plus en forme que lors des Championnats du monde. Amber Ryheul a aussi livré un bon tournoi. Sa capacité à scorer s'est améliorée, mais elle est tombée sur une très forte Krasniqi (championne olympique, ndlr) au deuxième tour. Cela promet néanmoins pour la suite."