La Belgique bat les Pays-Bas aux shoot-outs et va en finale de la Coupe du monde de hockey

(Belga) La Belgique, tenante du titre, s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de hockey en battant les Pays-Bas aux shoot-outs (4-2) dans la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2023, vendredi à Bhubaneswar, en Inde.

Menés à deux reprises après les deux buts de Jip Janssen (12e et 36e), les Red Lions ont à chaque fois égalisé, par Tom Boon (27e) et Nicolas De Kerpel (45e), mais aucune des deux équipes n'a pu faire la différence au cours des 60 minutes du temps réglementaire, au terme desquelles le marquoir indiquait 2-2. C'est face à l'Allemagne que la Belgique défendre son titre mondial conquis en 2018. L'Allemagne a écarté l'Australie 3-4 dans l'autre demi-finale, disputée plus tôt dans la journée. La finale aura lieu dimanche à 14h30, le match pour la 3e place étant prévu dimanche à midi. (Belga)