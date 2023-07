La Belgique de Steve Ibens s'impose en ouverture contre l'Italie

Les joueurs de Steve Ibens (assisté de Tom Vandenbosch et Christophe Beghin) ont dû courir après le score en première mi-temps revenant cependant au contact dès la reprise. Les deux équipes sont littéralement restées au coude à coude ensuite jusqu'à 4 minutes de la fin. Moment choisi par Thijs De Ridder pour creuser un écart avec deux paniers consécutifs dont un bonifié (68-62) pour mener les Belges, ambitieux, vers un premier succès.

Le joueur d'Anvers a fini meilleur scoreur de la partie avec un double-double (20 points à 7/10 à 2pts, 1/3 à 3pts, 3/3 aux lancers en 35 minutes) et 11 rebonds. Siebe Ledegen a ajouté 17 unités et Joppe Mennes 10 points et 7 rebonds. Xander Pintelon a terminé avec 11 points au compteur et 8 rebonds.