La Belgique écarte la Hongrie aux tirs au but et se qualifie pour le Tour Elite

Vainqueurs 2-1 au match aller, les Futsal Red Devils ont poursuivi sur leur lancée en début de match en prenant deux buts d'avance via Ahmed Sababti (8:42) et Omar Rahou (9:53). Les Hongrois ont ensuite réagi pour égaliser avant le repos via Patrik Pal (15:42) et un but contre son camp de Rahou (17:49).

En seconde période, les joueurs de Karim Bachar ont semblé filer tout droit vers la qualification lorsque Zoltan Droth (36:17) a envoyé les deux équipes en prolongations. Après 28 secondes dans la seconde prolongation, Milan Hajmasi a donné deux buts d'avance aux Hongrois (45:28) mais Rahou a arraché la séance de tirs au but (47:09) où la Belgique s'est imposée 4-3.