La Belgique s'impose en Bosnie-Herzégovine et assure sa place au 'Final Four'

La Belgique a assuré sa place au Final Four de l'European Golden League féminine de volley grâce à une victoire 0-3 face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi, à Zenica, dans le groupe A. Les sets se sont achevés 23-25, 14-25 et 18-25.

Les Yellow Tigers signent un troisième succès en autant de rencontres et sont en tête du groupe avec 9 points. La Suède suit avec 5 points et ne peut plus rejoindre les joueuses de Gert Vande Broek alors qu'il ne reste qu'un match à jouer. La Bosnie-Herzégovine ferme la marche avec 1 point.

Les Yellow Tigers avaient entamé cette campagne par une victoire 3-0 sur la Bosnie-Herzégovine avant de s'imposer 3-1 face à la Suède. Elles se rendront samedi en Suède pour le dernier match de cette phase.