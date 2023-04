La Fédération internationale de natation soutient le CIO pour un retour de la Russie

La Fédération internationale de natation, World Aquatics, soutient le Comité international olympique (CIO) dans son intention de permettre aux Russes et aux Bélarusses de participer aux événements sportifs sous certaines conditions. World Aquatics l'a indiqué mercredi dans un communiqué.

Afin d'étudier les possibilités de faire participer les athlètes en question sous un drapeau neutre, une "task force" est en train d'être mise en place. Celle-ci donnera probablement une réponse définitive en juillet. Pour le moment, l'exclusion des athlètes reste en vigueur.

Le CIO a établi des critères qui doivent garantir la neutralité des Russes et des Bélarusses. Par exemple, ils ne sont pas autorisés à soutenir activement l'invasion russe en Ukraine et ne doivent avoir aucun lien avec des organisations militaires. La mise en œuvre ou non de cette politique dépend des fédérations internationales.