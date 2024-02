La fermeture de la piscine de La Calamine s'invite au Parlement germanophone

Après cette fermeture, la seule et unique piscine accessible en Communauté germanophone se trouve à Bütgenbach, dans le sud de la plus petite des entités fédérées.

La ministre Lidya Klinkenberg, en charge de l'Enseignement, a expliqué avoir pris de nombreux contacts afin de trouver des solutions. "Actuellement, six bassins dans les environs nous permettent d'assurer les cours de natation, et cela devrait être possible durant toute l'année scolaire", a assuré la ministre qui souligne que des mesures sont prises. Le gouvernement a d'ailleurs déjà annoncé que les travaux de restauration du bâtiment seraient subsidiés à hauteur de 60%.

Diverses réunions avec la commune et l'entrepreneur sont prévues dans les prochains jours.

D'autres solutions, temporaires, comme la mise à disposition de piscines en conteneurs sont envisagées.