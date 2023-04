La Taïwanaise Peiyun Chien en tête du premier "Major", le Chevron Championship

Chien, 32 ans, a rentré six birdies contre un seul bogey sur le parcours du The Club à Carlton Woods au Texas qui accueille l'épreuve depuis l'année dernière. Elle se jouait auparavant au Mission Hills Country Club à Rancho Mirage en Californie

La Taïwanaise possède un coup d'avance sur six joueuses: les Américaines Marina Alex, Nelly Korda et Lilia Vu, la Japonaise Nasa Hataoka, la Sud-Coréenne Chella Choi et l'Australienne Stephanie Kyriacou.