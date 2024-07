Le camp de base de Gand officiellement ouvert en vue des JO de Paris

Heureux de revenir "à la maison", l'ancien spécialiste du 400m, gantois, Cédric Van Branteghem, était aussi "fier de voir l'évolution des infrastructures. Nous voulons créer un sentiment d'appartenance à une équipe et faire sentir que nous entrons vraiment dans le 'Game time'", a ajouté le directeur général du Comité olympique et interfédéral belge. Un moment de rendez-vous est d'ailleurs prévu le 10 juillet à l'Atomium.

Natation au Wezenberg, boxe à Brasschaat, kayak et aviron à Willebroek, hockey à Wilrijk, athlétisme, tennis, judo et taekwondo à Louvain-la-Neuve, BMX et pistards en cyclisme à Heusden-Zolder et Hasselt, chacun aura son point d'attache.