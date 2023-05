Le nouveau format mixte a convaincu Kevin et Dylan Borlée de participer pour la 1re fois

L'interclubs d'athlétisme connait, à partir de cette année, un nouveau format mixte. Jusqu'à l'an passé, les hommes et les femmes luttaient séparément pour le titre. La première édition de cette nouvelle mouture se tiendra dimanche. Kevin et Dylan Borlée participeront à cette compétition pour la première fois de leur carrière.

La journée s'achèvera dimanche avec un 4x400m mixte, ce qui a convaincu Kevin et Dylan Borlée de disputer l'interclubs pour la première fois de leur carrière. Ils s'aligneront aux côtés de Camille Laus et de la Chilienne Martina Weil pour Essenbeek-Halle. Jonathan Sacoor courra le 400m pour ce club.

Afin de rendre l'interclubs plus attirant pour les athlètes et les spectateurs, Belgian Athletics a opté pour une compétition mixte et une réduction de la plus haute édition de douze à huit clubs. La plus haute division, appelée désormais Super League, connaîtra dimanche sa première édition à Liège. Les huit clubs qui lutteront pour le titre sont le RFCL Liège, qui évoluera à domicile, Dampicourt, le CA Brabant Wallon, l'Excelsior Bruxelles, l'AV Lyra-Lierse, l'Olympic Essenbeek-Hal, La Gantoise et le Daring Club Louvain.

L'an passé, l'Excelsior s'était imposé chez les dames et Lyra-Lierse chez les messieurs. Dans cette version mixte, ces deux clubs sont considérés comme les grands favoris. Les deux derniers seront relégués. Le RFC Liège et Dampicourt, privés respectivement de Nafi Thiam et Julien Watrin, risquent gros.

Le CABW alignera notamment Cynthia Bolingo, Michael Somers et Ismael Debjani. L'Excelsior se présentera avec Delphine Nkansa, Anne Zagré et Lahsene Bouchikhi. Du côté du Lyra-Lierse, on retrouvera Christian Iguacel, Kobe Vleminckx et Jochem Vermeulen. La Gantoise pourra compter sur Jente Hauttekeete. A Louvain, Hanne Claes sera de la partie, mais Ben Broeders manquera à l'appel.