Le programme de la Belgique presque inchangé pour la 5e édition de la Pro League

Dans une année pré-olympique, le calendrier de Pro League des joueurs et joueuses belges est semblable à celui de la saison dernière. La compétition débutera plus tard, en février plutôt qu'en novembre, par un mini-tournoi en Argentine, à Buenos Aires. Les Belges joueront une nouvelle fois face aux locaux et à l'Allemagne.

Comme lors de l'édition précédente, Les Lions et Panthers poursuivront la Pro League au terme des championnats nationaux, soit le 22 mai, toujours à Anvers, où l'Inde (m/d), l'Irlande (m) et les États-Unis (d) seront leurs adversaires en matches aller-retour. Les Indiennes ont récemment été promues de la Ligue des Nations chez les dames et l'Irlande en fait de même chez les messieurs. La Belgique poursuivra une semaine plus tard, toujours à la Wilrijkse Plein, contre l'Australie (m/d), l'Espagne (m) et la Chine (d).