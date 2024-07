Le relais mixte du 4x400m réduit de seize à huit, sans Dylan Borlée ni Cynthia Bolingo

Seuls les huit athlètes sélectionnés ont fait le voyage jusqu'à Paris, les autres restant au camp d'entraînement de Talence, en France. Les athlètes sélectionnés sont Imke Vervaet, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck et Hanne Claes côté féminin, et Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Florent Mabille et Alexander Doom chez les messieurs.

L'absence de Dylan Borlée, qualifié pour le 400m individuel, n'a pas été retenu à l'inverse de son frère Kevin et de Florent Mabille. La non-sélection de Cynthia Bolingo, blessée récemment, était attendue. Robin Vanderbemden, Christian Iguacel, Daniel Segers, Paulien Couckuyt, Liefde Schoemaker et Camille Laus n'ont pas non plus été retenus.