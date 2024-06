LeBron James n'active pas sa dernière année de contrat, mais devrait rester aux Lakers

James, âgé de 39 ans, avait l'opportunité jusqu'à samedi de prolonger d'une année son contrat aux Lakers, où il est arrivé en 2018, pour 41,4 millions de dollars (environ 38,6 millions d'euros), mais a décidé de ne pas activer l'option, se retrouvant "agent libre".

D'après ESPN et The Athletic, le quadruple champion NBA espère signer un nouveau contrat "maximum" de 162 millions de dollars (environ 151 millions d'euros) sur 3 ans, lui qui a déjà disputé 21 saisons en NBA et va fêter ses 40 ans en décembre.