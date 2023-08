L'équipe belge de concours complet décroche son billet pour les Jeux Olympiques

L'équipe belge de concours complet, 7e du championnat d'Europe à Le Pin en France dimanche, a obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Deux places étaient à pourvoir lors de cet Euro, mais les six premiers avaient déjà validé leur billet pour les JO parisiens lors des Mondiaux 2022. Les 7e et 8e classés en Normandie, soit la Belgique et les Pays-Bas, ont dès lors décroché leur billet olympique.