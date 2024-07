Les 12 Belgian Cats avec Julie Allemand pour les 2es JO du basket féminin

Elles sont 6 à avoir disputé les premiers Jeux de l'histoire du basket belge à Tokyo 2020, au cours d'un été il y a trois ans, marqué par la crise sanitaire et l'isolement. Difficilement vécu par une équipe belge, éliminée par le Japon, vice-champion olympique, en quarts de finale et qui terminera un tournoi au goût amer (7e). L'heure est désormais à la revanche pour les Belges emmenées par Emma Meesseman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Antonia Delaere et Kyara Linskens pour les cadres.

Ce sera à Lille, dans un groupe très relevé avec l'Allemagne et ses joueuses "made in US" en ouverture le 29 juillet, les États-Unis en conquête d'un 10e titre olympique, le 8e de suite, le 1er août et cette équipe du Japon à nouveau le 4 juillet, au stade Pierre Mauroy. Les deux premiers de chacun des trois groupes et les deux meilleurs troisièmes rejoignent les quarts de finale, à l'Arena de Paris-Bercy cette fois.

D'ici là, des rencontres de préparation sont encore prévues à Charleroi contre l'Espagne et le Canada les 12 et 14 juillet, et à Reims face à la Chine le 19 et au Japon le 21 juillet.