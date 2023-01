Les Allemands premiers au ranking FIH, la Belgique glisse en 3e position

(Belga) Le classement de la fédération internationale de hockey, qui a bougé chaque jour durant la Coupe du monde, est désormais dominé par les Allemands, sacrés après une victoire acquise aux shoot-outs (3-3, 5-4 s-o) contre la Belgique, dimanche à Bhubaneswar, en Inde.

Quatrième mondiale en début de tournoi, l'Allemagne, qui s'était inclinée en quarts de finale en 2018, est passé en tête avec 2912 points. Les 'Honamas' devancent les Pays-Bas, médaillés de bronze, 2848 points au compteur. Les Red Lions, premiers au classement FIH au moment d'entrer sur le terrain du Kalinga Stadium pour y disputer la finale, n'ont que trois petites longueurs de retard sur les 'Oranje'. Avec 2845 unités, les Belges sont devant les Australiens (2792). Les 'Kookaburras', battus en petite finale, avaient entamé le tournoi dans la peau des N.1 mondiaux. Derrière, l'Angleterre (2536) et l'Inde (2478) ont échangé leur place et sont respectivement 5e et 6e. Le top 10 est complété par l'Argentine (2260), l'Espagne (2093), la Corée du Sud (1942) et la Nouvelle-Zélande (1899).