Les Américaines mènent 6-2 après la première journée

Dans la discipline des foursomes, où chaque équipe est composée de deux paires jouant à tour de rôle avec une seule balle, les Danoise Emily Pedersen et Suédoise Maja Stark ont offert à l'Europe sa seule victoire. Du côté américain, Nelly Korda avec Allisen Corpuz, Rose Zhang avec Lauren Coughlin, et Lilia Vu avec Sarah Schmelzel ont marqué trois points pour leur équipe.

Dans le fourball, où chaque joueuse joue sa propre balle et où le meilleur score est pris en compte, la paire suédoise composée d'Anna Nordqvist et Madelene Sagström a marqué un point supplémentaire pour l'Europe. Les trois autres points ont été remportés par Nelly Korda et Megan Khang, Lauren Coughlin et Sarah Schmelzel, ainsi qu'Andrea Lee et Rose Zhang.