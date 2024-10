Les Belges de Riffa éliminés en quarts de finale du tournoi de Wuxi en Chine

Passés cette saison sous pavillon du Bahrein, les Anversois ont été d'abord battus mardi en phase de groupes par Dusseldorf (19-21) avec 8 points de Dennis Donkor, 6 de Caspar Augustijnen (6 rebonds), 3 de Vic Van Oosterwyck (1 rebond) et 2 de Thibaut Vervoort (1 rebond).

Riffa s'est ensuite imposé 21 à 14 face à Amsterdam pour terminer tout de même en tête de sa poule, avec 8 points et 4 rebonds pour Donkor, 7 points et 3 rebonds pour Vervoort, 4 points et 1 rebond pour Van Oosterwyck, 2 points et 2 rebonds pour Augustijnen.