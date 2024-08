Les Belges éliminés en qualifications mardi à Lima

Lola Lepère (Excelsior) n'a pas été plus heureuse dans les qualifications de la perche. Elle a pris la 17e place avec une barre de 3m80. La 12e et dernière qualifiée pour la finale a franchi 3m95.

Hannah Enkels (Looise AV) et Astrid Van Breedam (AV Lyra-Lierse) devaient terminer dans le top 8 de leur série pour se qualifier en finale du 3.000m steeple. Van Breedam a terminé 14e et dernière de la première course en 10:59.78, Enkels 11e de la seconde en 10:34.62. Au classement final, Enkels est 19e et Van Breedam 27e.

Ides Verhulst (AC Waasland) s'est classé de son côté 22e des qualifications du javelot masculin. Il a expédié son engin à 63m83. Le douzième et dernier qualifié a réussi un lancer mesuré à 68m74.

Neuf autres athlètes belges sont présents à Lima où les Mondiaux s'achèvent samedi. Némo Rase et Zeno Van Neygen courront le 110 m haies et Simon Jeukenne le 3.000 mètres. Ylio Philtjens disputera le saut à la perche et Dai Keïta le décathlon. Côté féminin, Steffi De Saegher et Noor Koekelkoren seront en lice sur 100m haies, Zoë Laureys sur 400m haies et Merel Maes au saut en hauteur.