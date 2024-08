Les Belgian Cats en demies, Antonia Delaere "très fière de se qualifier avec douze Belges"

"C'est important pour nous de bien commencer. On peut alors imprimer notre rythme et cela nous convient bien", a analysé Antonia Delaere. "C'est ce qui nous avait manqué contre l'Allemagne et c'est ce que l'on a retenu comme leçon. Contre l'Espagne, même si on était 10-15 points devant, on voulait toujours plus. À la mi-temps aussi, on s'est dit qu'on repartait de zéro. Ce n'était pas top à la reprise, ni pour nous, ni pour l'Espagne, mais on marque en premier. Ce qui nous permet de remettre notre rythme et de rentrer nos shoots. C'était chouette à jouer. Vingt-points, à la fois c'est beaucoup, mais contre l'Espagne, on sait aussi que ce n'est jamais fini".

De fait, l'Espagne est revenue à -11 à 4 minutes de la fin. "C'est un point à améliorer. Il faut continuer à développer notre jeu, mais c'est passé", s'est réjoui l'arrière anversoise (13 points, 5 assists), auteure d'un gros travail entre les lignes.