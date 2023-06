Les Belgian Cats portées en triomphe par leur public sur la Grand-Place de Bruxelles

À la suite une réception intime dans la salle attenante au balcon de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, Rachid Meziane, le coach français de l'équipe nationale belge, a ouvert la voie peu après 19h00 aux côtés de son staff. C'est Elise Ramette qui, la première, a montré le bout de son nez devant les milliers de fans amassés sur le pavé pour acclamer les championnes d'Europe.

Billie Massey, Serena-Lynn Geldof, Becky Massey, Bethy Mununga et Maxuella Lisowa Mbaka ont suivi, avant que les titulaires ne leur succèdent. Antonia Delaere, Julie Vanloo, Julie Allemand, puis la meilleure joueuse du tournoi Emma Meesseman ont recueilli les faveurs du public, et les dix joueuses présentes se sont prêtées au jeu en entonnant quelques chansons populaires avec les supporters. Seules Kyara Linskens et Laure Résimont manquaient à l'appel.