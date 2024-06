Les Belgian Falcons en finale du relais 4x100 m messieurs avec un record de Belgique

Les trois premiers des deux séries et les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale prévue mercredi à 22h50.

Les Falcons, avec Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Simon Verherstraeten, ont couru en 38.55 pour prendre la 2e place de la première des deux séries. Le quatuor en profite également pour battre le record de Belgique, effaçant des tablettes le précédent record (38.73).

Les Belgian Falcons disputeront leur deuxième finale de suite dans un Euro après leur 6e place en 2022 à Munich. Le relais masculin tente encore de se qualifier pour les Jeux Olympiques pour lesquels deux places sont encore disponibles via le classement 'Road to Paris'. Avec leur chrono du jour, la Belgique revient à la hauteur de la Thaïlande mais reste derrière le Brésil (38.19), Trinité-et-Tobago (38.30), les Pays-Bas (38.30) et la Suisse (38.53).