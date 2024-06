Les Boston Celtics décrochent le 18e titre de leur histoire en battant les Mavericks

C'était depuis 2008 et les Finales remportées face aux Los Angeles Lakers de Kobe Bryant que Boston, mené à l'époque par le trio Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen, n'avait plus gagné un titre. La franchise du Massachusetts avait atteint les finales en 2010 et en 2022, mais elle avait été battue respectivement par les Lakers et les Warriors. Les Celtics portent désormais leur total à 18 trophées et repassent devant les Lakers (17) en tant que franchise la plus titrée de la NBA.

Boston est par ailleurs la sixième franchise différente à soulever le trophée Larry O'Brien depuis 2018. Le dernier doublé appartient aux Warriors (2017 et 2018).