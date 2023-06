Les épéistes belges ne passent pas les seizièmes de finale dans le tournoi individuel

Le Team Belgium n'a pas réussi à décrocher une deuxième médaille en escrime aux Jeux Européens de Cracovie mardi. Au lendemain de la médaille de bronze de Stef van Campenhout au fleuret, Neisser Loyola et Marc Housieaux ont été les meilleurs du tournoi individuel de l'épée en atteignant les seizièmes de finale.

Loyola, 24 ans, avait remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde du Caire l'année dernière et occupe la sixième place au classement mondial. A Cracovie, il a commencé par cinq victoires et une défaite dans la phase de poules. Il a été dispensé de premier tour dans le tableau principal (1/64e de finale) et s'est ensuite imposé face à l'Ukrainien Yan Sich (15-11). En 16e de finale, le Polonais Mateusz Nycz s'est montré trop fort (12-11).

Marc Housieaux a également pris un excellent départ avec cinq victoires en six assauts dans son groupe. Comme Loyola, il n'a pu débuter au deuxième tour en battant le Letton Ernests Cimborevics (15-13). Dans le duel pour les huitièmes de finale, il s'est incliné de justesse face à l'Espagnol Manuel Bargues (15-14).