Les frères Borlée veulent profiter de l'élan de leur performance aux interclubs

Avec Camille Laus et Martina Weil, Kevin et Dylan Borlée ont pulvérisé le record de Belgique des clubs sur le 4x400 mixte, dimanche, à l'occasion des interclubs d'athlétisme à Liège, améliorant de plus de 13 secondes la précédente marque. La performance devrait faire office de tremplin, selon eux, pour les objectifs à venir.