Les Red Panthers battent le Japon et assurent leur place en quarts

Les joueuses de Raoul Ehren ont fait la différence en deux minutes dans le deuxième quart-temps, grâce à Hélène Brasseur, au rebond d'un penalty corner (28e), et Charlotte Englebert, dont la frappe a été déviée par une joueuse japonaise (29e). Ambre Ballenghien (52e) a assuré le succès belge dans le dernier quart-temps.

La Belgique trône en tête du groupe avec 9 points devant l'Allemagne et les Pays-Bas (6 points). La Chine suit avec 3 points. Le Japon et la France sont bloqués à 0. En soirée, Néerlandaises et Chinoises s'affronteront dans le dernier match du groupe.