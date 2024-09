Limburg United jamais mis en danger par Den Helder

Il n'y a pas eu de suspense vendredi à l'Alverberg de Hasselt où Limburg United s'est très largement imposé (84-44) face à Den Helder dans le cadre de la troisième journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Grâce à ce nouveau succès, les Limbourgeois restent également invaincus et rejoignent ainsi Ostende en tête du classement provisoire avec trois victoires en autant de sorties.

Face à Limburg, Den Helder et son coach belge Paul Vervaeck n'ont pu rééditer le coup réalisé à Anvers à l'occasion de leur match d'ouverture. Si les Néerlandais ont encore pu limiter les dégâts dans le premier quart (15-11), ils ont ensuite pris l'eau au deuxième acte (22-8) pour se retrouver menés 37-19 au repos. Un 10-0 dès la reprise a ensuite mis les Limbourgeois définitivement à l'abri. Parmi ceux-ci Thibaut Vanderhaegen (14 points) et Wout Leemans (11 points, 10 rebonds, 6 passes) ont été les plus en vue tandis que Trevion Crews (24 points) a été bien isolé pour donner le change pour les visiteurs.

La troisième journée de compétition se poursuivra samedi avec six rencontres au programme.