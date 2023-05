L'Olympiacos vient à bout de Fenerbahce et se qualifie pour le Final Four

L'Olympiacos s'est qualifié pour le Final Four de l'Euroligue de basketball après sa victoire 84-72 contre Fenerbahce mardi lors de la cinquième manche décisive des quarts de finale.

L'Olympiacos est la deuxième équipe qualifiée pour le Final Four, prévu du 19 au 21 mai à Kaunas en Lituanie, après Barcelone qui n'avait eu besoin que de trois manches pour éliminer Zalgiris Kaunas.

Mercredi, les deux derniers demi-finalistes seront connus à l'issue des cinquièmes manches des quarts de finale entre Monaco et le Maccabi Tel-Aviv et entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade.