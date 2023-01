Lotto Volley League - Alost assure quasiment sa place dans le top 6, Guibertin gagne le match des mal classés

(Belga) Alost et Guibertin ont remporté les deux matches en bas de tableau ce dimanche soir en Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin.

Ce dimanche, deux rencontres capitales dans la course au top 6 se tenaient puisque les quatre derniers de la compétition croisaient le fer. Et, d'ici la fin de la phase classique, seule l'un d'entre eux devrait rejoindre les playoffs. À ce petit jeu-là, Alost a réussi une opération en or en s'imposant au terme d'un match dingue du côté de Waremme 1-3 (23/25, 17/25, 35/33, 24/26). Dans le même temps, Guibertin a remporté le duel des mal classés face à Achel, également sur le score de 3-1 (27/25, 25/21, 18/25, 25/21). Les Brabançons laissent ainsi la lanterne rouge à leur adversaire du jour. Au classement, Alost a consolidé sa sixième place (17 points), et est maintenant talonné par Guibertin (11), Waremme (10) et Achel (9). Pour rappel, le top 6 se qualifiera pour les playoffs, les trois derniers disputeront les playdowns. Samedi soir, Maaseik face à Menin et Roulers contre Gand s'étaient également imposés 3-1 et dominent toujours le championnat. (Belga)