Lyon, avec Julie Allemand, bat Villeneuve d'Ascq de 4 points en demi-finale aller

Lyon, avec Julie Allemand, a battu Villeneuve d'Ascq, le club de Hind Ben Abdelkader et du sélectionneur des Belgian Cats Rachid Meziane, 84-80 en demi-finale aller de l'EuroCoupe féminine de basket.

Mené d'un point à la pause (43-44) et de 5 à la fin du troisième quart-temps (61-66), Lyon a renversé la situation dans le dernier quart, grâce notamment à Gabby Williams (19 points) et Marine Johannes (17 points). Julie Allemand a terminé avec 7 points, 2 rebonds et 4 passes en 31:11 pour Lyon.

Hind Ben Abdelkader a mis 8 points, pour 3 rebonds et 1 assist en 27:59 pour Villeneuve d'Ascq, où Kennedy Burke a inscrit 28 points.