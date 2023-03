Malines conserve la Coupe après sa victoire en finale face à Castors Braine

La rencontre a débuté sur un mode mineur. Malines creusa un premier écart (11-6) mais Braine réagit avec à propos et aligna un 0-8 qui permit aux Brabançonnes wallonnes de prendre les devants 11-14. Piquées au vif, les Kangoeroes bouclaient les dix premières minutes avec un point d'avance, 15-14. Le second quart débuta on ne peut plus mal pour le Castors. Multipliant les tirs lointains qui ne rentraient pas, Braine vit Malines s'envoler après un 20-0 (31-14). Heureusement pour l'intérêt du match, Sarr arrêta l'hémorragie inscrivant les premiers points brainois après 7 minutes et 13 secondes dans cette période. Les joueuses de Fred Dusart signaient finalement un 0-7 et réduisaient leur retard à 10 points à la pause (31-21).

Plus agressives à la reprise, les Brainoises ont grignoté leur retard dans la 3e quart pour revenir à 5 points (41-36). Cette fois ce sont les Malinoises de Arvid Diels qui terminaient mieux la période (48-41) et poursuivaient pour filer à 55-43 et bientôt 62-45 au début du money-time. Tout était dit. Les remplaçantes pouvaient même terminer la rencontre.

Les Kangoeroes avaient enlevé leur première Coupe il y a douze mois aux dépens des Liège Panthsers (83-51). La dernière des six Coupes remportées par Braine remonte à 2020.