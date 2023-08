Malines recrute le pivot néerlandais Willem Brandwijk

Brandwijk, 28 ans, arrive en provenance du club néerlandais de Groningue qui a fait faillite il y a dix jours. La saison dernière, il a compilé 8,4 points et 5,6 rebonds en 26 minutes de moyenne avec Groningue qui ne devrait donc plus évoluer en BNXT League la saison prochaine.

Le pivot est le huitième renfort des Malinois pour la saison prochaine après les arrivées de Yannick Dammen, Niels Van den Eynde, Maxime Bilolo, des Américains Noah Gurley, Walter Whyte et Mitch Lightfoot et du Lituanien Augustas Peciukevicius. Le club avait également annoncé les prolongations de Mattias Palinckx, Jonas Foerts, Domien Loubry et Wen Mukubu.