Manon De Roey 33e du Scandinavian Mixed

Avec un dernier tour en 73 coups, Manon De Roey est passée de la 19e à la 33e place du classement final du Scandinavian Mixed de golf, comptant pour le DP World Tour et le Ladies European Tour et doté de 2 millions de dollars), dimanche à Helsingborg, en Suède.

Revenue dans le top 20 après un troisième tour en 67 coups, De Roey, 32 ans, n'a pas continué sur sa lancée. L'Anversoise a réussi trois birdies, mais a encaissé quatre bogeys .

La Suédoise Linn Grant, 24 ans, a empoché la victoire grâce à un dernier tour en 65 coups, pour un score total de 271 coups, dix-sept sous le par. Grant, qui s'était déjà imposée sur ce tournoi en 2022, a engrange une 6e victoire sur le LET. Elle a devancé in extremis son compatriote Sebastian Söderberg, auteur d'un quatrième tour en 74 coups, Söderberg a perdu une avance pourtant confortable de huit coups et a terminé deuxième avec l'Écossais Calum Hill à un coup de la lauréate.