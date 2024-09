Maxime Carabin décroche une nouvelle médaille d'or sur 100 m en classe T52

Maxime Carabin, qui participe à ses premiers Jeux, est champion du monde en titre sur 100 m, 400 m et 1.500 m en classe T52 depuis sa razzia à Kobe au Japon en mai dernier. Il avait déjà décroché la couronne mondiale sur 100 m et 400 m en 2023 à Paris. Il détient aussi le record du monde sur 100 m, 200 m et 400 m.

Maxime Carabin a perdu l'usage de ses jambes et une partie de son bras gauche lors d'un match de handball, en novembre 2019. La classe T52 est une classe d'athlétisme en chaise roulante pour les athlètes au mouvement très limité du tronc et des jambes, et faiblement à modérément limité d'un bras et des épaules.