Mondial-2023: Ford? Farrell? Les deux? Le nouveau problème (de riche) de l'Angleterre

Quatorze de plus face au Japon (34-12) dimanche soir, avec presque autant de réussite face aux perches (cinq sur six), un service au pied décisif sur l'essai de Freddie Steward et un nouveau trophée d'homme du match.

Car en plus des tauliers Ford (30 ans, 87 sélections) et Farrell (32 ans, 107 sélections), souvent associés par le passé en sélection, à l'ouverture et en premier centre, le XV de la Rose dispose du jeune Marcus Smith (24 ans, 26 sélections), au profil différent, plus dynamiteur que gestionnaire.

Borthwick, qui a conforté Farrell dans son rôle de capitaine lorsqu'il a pris en décembre la succession d'Eddie Jones, limogé, peut difficilement s'en passer tant son influence est grande sur le groupe.

- Du choix aussi en 3e ligne -