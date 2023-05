Mons-Hainaut, le Brussels, Liège et Alost passent au 2e tour des playoffs transfrontaliers

Les quatre clubs belges engagés au premier tour des BNXT play-offs de basket, qui opposent clubs néerlandais et belges, ont remporté leur double confrontation à l'issue des matches retour de vendredi et accèdent au deuxième tour. Mons-Hainaut, le Brussels, Liège et Alost retrouveront au prochain stade les équipes battues en quarts de finale des playoffs domestiques, aux Pays-Bas et en Belgique.