Nafi Thiam après son 3e titre européen : "Très contente et je peux faire mieux à Paris"

Nafi Thiam a ajouté une nouvelle ligne dorée à un palmarès qui en compte une collection, samedi soir à Rome. Elle s'est emparée d'un troisième titre européen consécutif à l'heptathlon après ceux de 2018 à Berlin et 2022 à Munich et signé son plus beau succès européen en alignant 6.848 points grâce à un record personnel sur 800m en 2:11.79.

Thiam était arrivée dans la Ville éternelle sans avoir disputé la moindre compétition depuis dix mois et le moindre heptathlon depuis près de deux ans. Cela ne l'a pas empêchée de prendre les commandes du classement dès la 2e épreuve, le saut en hauteur, pour ne plus la lâcher, témoignant d'une très bonne condition.

"Franchement je suis très contente. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre même si je savais qu'on avait fait du très bon travail à l'entraînement. Commencer avec 6.850 points avec une forme brut. C'est bien, on peut construire là-dessus. Cela met en confiance. Je suis persuadée que je peux faire mieux à Paris."

"On va pouvoir aiguiser le tout. La plus grosse différence va se voir dans les sprints. On peut travailler les départs, la vitesse. C'est le seul vraiment point un peu en dessous dans ces championnats. Sans être mauvais".

"Le titre (européen) est un bonus et surtout la performance. Je n'ai pas encore de rythme dans les jambes. La saison est lancée. J'ai ma qualification, j'ai une très bonne base."

"La première journée j'étais très nerveuse et mon corps le ressent. Je ne digère pas bien j'ai mal au ventre" a-t-elle reconnu. "C'est bien d'avoir eu cela maintenant. J'ai fait mon premier hepta et je me sens encore bien. J'ai encore de l'énergie."