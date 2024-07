Natation: en quête d'un doublé olympique, Marchand poursuit son défi fou

Une heure et 24 minutes plus tard, après une récupération express, il était déjà de retour sur son plot pour prendre le départ de la deuxième demi-finale du 200 m brasse, nagée en 2 min 08 sec 11. Cette fois il s'agit tout simplement du meilleur chrono des demi-finalistes.

- La menace Milak -

En matinée, il avait déjà dû s'employer à deux reprises lors des séries des deux épreuves, avec cette fois deux heures pour récupérer.

"En papillon, les derniers 25 m, je pense que je peux faire un peu mieux. J'essaye de contrôler un peu ma course et de juste gagner ma série", a-t-il commenté. "Et après, le 200 brasse, j'étais bien relâché, un peu comme ce matin. J'avais un peu plus de pression parce c’était un peu plus la course, mais c'était cool, j'ai bien kiffé."

Mercredi, sa première finale est programmée à 20h37 et la seconde à 22h31.

"Ca devrait être plus facile. Je pourrais y aller à fond sur les deux courses. Mais quatre épreuves (en une journée), c'est beaucoup pour mon système, donc je vais devoir dormir beaucoup, manger beaucoup et je serai prêt", a-t-il assuré.